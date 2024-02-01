Ворог випустив 164 снаряди по Херсонській області, шестеро людей дістали поранення

Російські окупаційні війська випустили за минулу добу 164 снаряди по Херсонській області, поранено шістьох осіб, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у четвер уранці.

"За минулу добу противник здійснив 41 обстріл, випустивши 164 снаряди, із застосуванням артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.Також здійснив ракетний удар. По місту Херсон ворог спрямував 64 снаряди", - ідеться в повідомленні.

Прокудін зазначив, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, навчальні заклади та дитячий садок у Бериславському районі, гуртожиток і підприємство в Херсоні.

"Через російську агресію 6 осіб дістали поранення", повідомив Прокудін.