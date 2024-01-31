Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ - указ
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.
Відповідний документ №37/2024 оприлюднено на сайті глави держави.
"Звільнити Семенченка Романа Юрійовича з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - свідчить текст указу.
Причини звільнення не уточнюються.
Семенченко обіймав посаду з жовтня 2022 року.