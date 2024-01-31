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20:49 31.01.2024

Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ - указ

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Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Відповідний документ №37/2024 оприлюднено на сайті глави держави.

"Звільнити Семенченка Романа Юрійовича з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - свідчить текст указу.

Причини звільнення не уточнюються.

Семенченко обіймав посаду з жовтня 2022 року.

Теги: #сбу #департамент #звільнення #голова

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