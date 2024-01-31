Путін не виграє агресивну війну проти України - спільна заява генсека НАТО і спікера Палати представників США

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і спікер Палати представників США Майк Джонсон виступили зі спільною заявою, в якій заявили, що президент Росії Володимир Путін не виграє війну, яку він веде проти України.

Заява, текст якої поширила в середу штаб-квартира НАТО, була зроблена в рамках візиту генсека до США.

"Ми обговорили важливість направлення чіткого і рішучого сигналу президенту Путіну про те, що він не виграє агресивної війни в Україні, а також обговорили зростання загрози та виклики з боку Китаю, погодившись, що спільна діяльність у НАТО робить нас краще підготовленими до глобальної конкуренції", - зазначено в заяві.

Крім того, Столтенберг і Джонсон засудили дестабілізаційну роль Ірану на Близькому Сході, включно з "його підтримкою бойовиків і терористичних груп, які нападають на сили союзників, комерційне судноплавство і життєво важливих партнерів, таких як Ізраїль". "Ми також обговорили важливість того, щоб країни-члени в терміновому порядку виконали свої заявлені зобов'язання щодо інвестицій в оборону", - заявили вони.

Генсек НАТО і спікер Палати представників США повідомили, що ця зустріч відбулася з метою обговорити "важливість НАТО у зміцненні безпеки Америки". "Ми домовилися працювати над подальшим зміцненням співпраці, зокрема на майбутньому саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія", - зазначили вони.