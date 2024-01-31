Україна працює над різними варіантами отримання боєприпасів - Кулеба

Якщо Україна не отримає достатньої кількості боєприпасів з одного місця, то працює над іншими місцями, звідки їх можна отримати, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Немає жодної ситуації, яка не має вирішення. Якщо не отримаємо достатньої кількості боєприпасів з одного місця, ми працюємо над іншим, звідки їх можна отримати", - сказав Кулеба в інтерв'ю BBC Newsnight.

Він наголосив, що якою не була б для партнерів ціна підтримки України - ціна вирішення ситуації у світі в разі, якщо Україна не переможе, буде значно вищою.

"ЄС демонструє свою здатність ухвалювати великі рішення самостійно, і це добре. Ми також продовжуємо працювати з двома партіями в США, щоб переконатися, що необхідні рішення буде ухвалено", - зазначив міністр.