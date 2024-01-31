Події

11:51 31.01.2024

В Україні в четвер без опадів, лише в західних і Житомирській областях мокрий сніг і дощ

1 хв читати
В Україні в четвер без опадів, лише в західних і Житомирській областях мокрий сніг і дощ

У четвер, 1 лютого, в Україні без опадів, лише вдень у західних і Житомирській областях невеликий мокрий сніг і дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, удень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, у Карпатах уночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві в четвер без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 1 лютого найвища температура вдень була 8,4° у 2002 р., найнижча вночі -28,8° у 1956 р.

У п'ятницю, 2 лютого, в Україні, крім півдня, місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах західних, північних та північно-східних областей місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, у Карпатах уночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.

У п'ятницю в Києві вночі місцями невеликий мокрий сніг, удень без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:55 30.01.2024
У середу в Україні буде сухо і сонячно, вночі невеликий мороз, удень - близько нуля або вище

У середу в Україні буде сухо і сонячно, вночі невеликий мороз, удень - близько нуля або вище

10:54 29.01.2024
У найближчі дві доби в Україні без опадів, на дорогах місцями ожеледиця

У найближчі дві доби в Україні без опадів, на дорогах місцями ожеледиця

12:10 27.01.2024
У найближчі дві доби в Україні майже без опадів, на дорогах місцями ожеледиця

У найближчі дві доби в Україні майже без опадів, на дорогах місцями ожеледиця

12:28 26.01.2024
У вихідні в Україні очікується мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, у неділю похолодає

У вихідні в Україні очікується мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, у неділю похолодає

14:12 25.01.2024
НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. до 8,6%

НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. до 8,6%

11:43 25.01.2024
У найближчі дві доби на всій території України очікуються помірні опади

У найближчі дві доби на всій території України очікуються помірні опади

13:21 22.01.2024
Найближчими днями в усій Україні, крім південного сходу, мокрий сніг або дощ, денна температура – близько 0°

Найближчими днями в усій Україні, крім південного сходу, мокрий сніг або дощ, денна температура – близько 0°

12:34 21.01.2024
В Україні найближчої доби без опадів, на дорогах ожеледиця

В Україні найближчої доби без опадів, на дорогах ожеледиця

13:52 20.01.2024
У неділю в Україні очікується невеликий сніг

У неділю в Україні очікується невеликий сніг

16:49 19.01.2024
Після перемоги у війні частка будівельних матеріалів в "Епіцентрі" сягне 20% - Герега

Після перемоги у війні частка будівельних матеріалів в "Епіцентрі" сягне 20% - Герега

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Керівник ГСУ Нацполіції: Не ідентифікованими залишаються 2 тис. 100 загиблих українців, включно з військовими

Керівник ГСУ Нацполіції: На деокупованих територіях зафіксовано 57 катівень, облаштованих ворогом, іще 35 розташовані на не підконтрольній Україні території

Заступниця держсекретаря США Нуланд прибула в Україну

Керівник ГСУ Нацполіції: Від військової агресії РФ в Україні загинули майже 10 тис. цивільних, зникли безвісти - майже 7 тис.

Керівник ГСУ Нацполіції: Установимо, чи були злочини проти журналістів замовними і чи причетні до цього правоохоронці

ОСТАННЄ

Керівник ГСУ Нацполіції: Колаборанти на окупованих територіях втрачають свій бізнес і звертаються до нас по захист прав

РФ вдалася до регулярного набору за контрактом як основного джерела нових військових кадрів - британська розвідка

Київ отримав від міста-побратима Лейпцига п’ять нових пожежних автомобілів - Кличко

Керівник ГСУ Нацполіції: Не ідентифікованими залишаються 2 тис. 100 загиблих українців, включно з військовими

Україна працює над різними варіантами отримання боєприпасів - Кулеба

Керівник ГСУ Нацполіції: На деокупованих територіях зафіксовано 57 катівень, облаштованих ворогом, іще 35 розташовані на не підконтрольній Україні території

Заступниця держсекретаря США Нуланд прибула в Україну

Керівник ГСУ Нацполіції: Від військової агресії РФ в Україні загинули майже 10 тис. цивільних, зникли безвісти - майже 7 тис.

Від сексуального насильства, вчиненого під час війни, постраждали 89 українців, 27 окупантів підозрюють у цих злочинах - начальник ГСУ Нацполіції

Міжнародний суд ООН у Гаазі 31 січня оголосить вирок за позовом України проти Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА