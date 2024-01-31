Події

11:37 31.01.2024

Унаслідок ворожого обстрілу Тягинки постраждав чоловік - Херсонська ОВА

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Унаслідок ворожого обстрілу Тягинки постраждав чоловік - Херсонська ОВА

Російські окупанти обстріляли житлові будинки в с. Тягинці Бериславського району Херсонської області, постраждав 57-річний чоловік, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Російська армія вдарила по житловому будинку в Тягинці. Унаслідок ворожого обстрілу постраждав 57-річний чоловік. У нього - осколкове поранення руки. Постраждалому надається медична допомога", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в середу.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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