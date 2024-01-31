У Херсонській області через обстріли за добу одна людина загинула, дві дістали поранення

У Херсонській області внаслідок обстрілів за минулу добу одна людина загинула, дві дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу вранці.

"За минулу добу противник здійснив 53 обстріли, випустивши 221 снаряд, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 17 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"У результаті російської агресії 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, гідротехнічну споруду, навчальний заклад, дитячий садочок, пункт незламності та стільникову вежу в Бериславському районі.