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03:25 31.01.2024

Росіяни за минулий день 55 разів обстріляли прикордоння Сумської області

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Росіяни за минулий день 55 разів обстріляли прикордоння Сумської області

 Російські окупанти за минулий день 55 разів обстріляли з різних видів зброї прикордоння Сумської області, інформували в обласній військовій адміністрації станом на 21.00 вівторка.

"Протягом дня росіяни здійснили 55 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 286 вибухів. Обстрілу зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманська, Зно-Новгородська, Свеська, Дружбівська, Середино-Будська громади", - зазначено в Телеграмі.

За даними ОВА, по Великописарівській громаді ворог гатив із мінометів (30 вибухів), гранатометів (СПГ) (3 вибухи), артилерії (6 вибухів) та здійснив ракетний обстріл некерованими авіаційними ракетами (НАР) із вертольота (4 вибухи).

У Краснопільській громаді здійснено артилерійські обстріли (35 вибухів), обстріли з мінометів (18 вибухів).

У Білопільській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (9 вибухів), обстріли БпЛА (FPV-дрон) (4 вибухи), РСЗВ (35 вибухів) і мінометні обстріли (27 вибухів).

По Хотінській громаді росіяни вдарили з артилерії (САУ) (27 вибухів), РСЗВ (10 вибухів) і мінометів (8 вибухів). Також ворогом застосовано обстріл БпЛА ("дрон-камікадзе" типу "Ланцет").

У Шалигинській громаді були обстріли з РСЗВ (25 вибухів), мінометів (7 вибухів) і зі стрілецької зброї.

Крім того, уточнює обладміністрація, окупанти обстріляли з мінометів громади: Есманську (12 мін), Середино-Будську (8 вибухів), Зноб-Новгородську (3 вибухи), Дружбівську (3 вибухи).

Також зазнали артилерійського обстрілу Юнаківська громада (8 вибухів) і Свеська (3 вибухи).
 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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