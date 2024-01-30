Події

23:39 30.01.2024

Попадання зафіксовано у двох районах Харкова, без постраждалих

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Попадання зафіксовано у двох районах Харкова, без постраждалих

 У Харкові після вечірньої ворожої атаки дронів зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"На цю хвилину - без постраждалих. Є влучання в приватний житловий будинок у Салтівському районі Харкова. Також зафіксовано пошкодження в Слобідському районі. Рятувальники ліквідовують пожежу в магазині. Пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру! Огляд місць триває", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
 

Теги: #україна #харків #влучення

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