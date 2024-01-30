Харківщину атакували щонайменше 6 ворожих безпілотників, інформація про постраждалих перевіряється

Російські окупаційні війська під час вечірньої атаки на Харківську область задіяли щонайменше 6 БПЛА, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зафіксовано влучання в Харкові... Є пошкодження цивільної інфраструктури. На даний момент інформація про постраждалих перевіряється. Екстрені служби виїхали на місця влучання", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він закликав жителів не залишати укриттів до відбою повітряної тривоги.

