Події

23:15 30.01.2024

Харківщину атакували щонайменше 6 ворожих безпілотників, інформація про постраждалих перевіряється

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Харківщину атакували щонайменше 6 ворожих безпілотників, інформація про постраждалих перевіряється

 Російські окупаційні війська під час вечірньої атаки на Харківську область задіяли щонайменше 6 БПЛА, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зафіксовано влучання в Харкові... Є пошкодження цивільної інфраструктури. На даний момент інформація про постраждалих перевіряється. Екстрені служби виїхали на місця влучання", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він закликав жителів не залишати укриттів до відбою повітряної тривоги.
 

Теги: #атака #україна #харків #шахеди

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