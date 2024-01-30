Для найбільш постраждалих територій може бути підвищено коефіцієнти компенсації за програмою "єВідновлення"

У 2024 році до програми компенсацій за зруйноване житло "єВідновлення" можуть внести зміни, що стосуються присвоєння різних статусів населеним пунктам залежно від ступеня їхніх руйнувань, повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Агентству "Інтерфакс-Україна" уточнили, що для населених пунктів з більшим ступенем руйнувань коефіцієнт компенсації буде вищим.

Шуляк зазначила, що механізми роботи програми "єВідновлення" та її ефективність уважно відстежують. Зокрема, в Україні проведено масштабні публічні консультації за участю учасників програми та її виконавців, під час яких виявлено моменти, що потребують удосконалення або уточнення. Як приклад голова профільного комітету навела випадки, коли заяви продовжують подавати і за три та більше місяців після руйнування, законодавством наразі не визначено строки подачі.

"Для нас важливо, щоб механізм державної компенсації був максимально прозорим, ефективним і справедливим. На жаль, ми бачили окремі (негативні) випадки, коли деякі громадяни намагаються використати програму "єВідновлення" заради власної наживи. Важливо заборонити можливість подавати заяви й одержувати компенсацію тим, хто на момент пошкодження житла не був його власником, а придбав постфактум саме заради компенсації", - додала народний депутат.

Серед можливих пунктів удосконалення процедури, запропонованих під час публічних консультацій, Шуляк назвала необхідність обмежити розмір пошкодженого житла, який компенсуватимуть, визначити статус земельної ділянки під приватним будинком, від права власності на яку громадяни відмовилися, отримавши сертифікат.

Крім того, за її словами, наразі розглядають можливість змін у строках подачі заяв; скасування для одержувача компенсації необхідності сплачувати пенсійний збір під час купівлі нерухомості в обмін на житловий сертифікат "єВідновлення" тощо.

"Ми уважно вивчаємо запити громадян і намагаємося оперативно реагувати, запроваджуючи послуги, на які високий попит у суспільстві. Зокрема, коли з'ясувалося, що потребує вдосконалення процедура подачі заяв, ми запровадили можливість подавати їх через ЦНАП або в нотаріуса, а не лише через "Дію". Також відчули запит на можливість подавати заяву у випадках, коли в житла кілька співвласників. Це теж уже можна зробити", - зазначила Шуляк.

Окрім цього, окремим пунктом змін, необхідність запровадження яких неодноразово лунала від громадян, є можливість одержання компенсації за пошкоджене або зруйноване житло, розташоване на тимчасово окупованих територіях. У цьому напрямі вже почали працювати - у межах пілотного проєкту жителі тимчасово окупованого Мелітополя можуть подавати на компенсацію за зруйноване житло.

Як повідомлялося, в Україні 10 травня 2023 року стартувала програма "єВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали одержувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія". З грудня розпочато виплати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості - максимум 350 тис. грн для квартири і 500 тис. грн - для приватного будинку. З 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло почнуть отримувати українці, які відремонтували його власним коштом.

Із 1 серпня 2023 року в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташоване на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій. З 27 грудня 2023 року розпочалася видача житлових сертифікатів у "Дії".

Кабінет Міністрів на надання компенсацій за програмою "єВідновлення" у травні 2023 року виділив 4 млрд 433 млн 350,0 тис. грн, у листопаді - ще 1,5 млрд - на компенсацію пошкодженого та 2,5 млрд грн - на сертифікати за знищене майно.