У середу в Україні буде сухо і сонячно, вночі невеликий мороз, удень - близько нуля або вище

Опадів в Україні в середу, 31 січня, не очікують, уночі та вранці в південних областях і в Криму подекуди туман, у більшості західних і північно-східних областей на дорогах місцями ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла; у Карпатах уночі 7-12° морозу, вдень близько 0°.

Прогноз погоди у Києві на 31 січня - без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 31 січня найвища температура вдень була 8,1° у 2015 р., найнижча вночі -25,2° у 1954 р.

У перший день лютого, за прогнозом синоптиків, в Україні також буде без опадів, лише вдень у західних, місцями й у північних областях невеликий мокрий сніг. На дорогах західних, більшості північних і північно-східних областей місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, у західних та північних областях від 1° морозу до 4° тепла; у Карпатах уночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві 1 лютого - вночі без опадів, удень місцями невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.