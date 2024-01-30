Унаслідок нічної атаки дронів на Зміїв постраждали 2два мирні жителі - Синєгубов

У ніч проти вівторка російські окупаційні війська атакували дронами Зміїв, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Близько 23:25 окупанти застосували щонайменше 6 БПЛА Shahed у м. Зміїв Чугуївського району. Пошкоджено цивільне підприємство та приватні житлові будинки. Поранено чоловіків 52 і 61 року, перший - госпіталізований, стан середній. Другий отримав допомогу на місці", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.