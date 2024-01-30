Події

08:28 30.01.2024

Ворог випустив 272 снаряди по Херсонській області, є жертва і поранений

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Ворог випустив 272 снаряди по Херсонській області, є жертва і поранений

Російські окупаційні війська випустили 272 снаряди по Херсонській області, є жертва і поранений, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 67 обстрілів, випустивши 272 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, авіації та БПЛА, зокрема 2 типу "Shahed". 1 людина загинула, ще 1 дістала поранення", - ідеться в повідомленні.

Прокудін зазначив, що російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; "шахедами" атакували територію і будівлю підприємства в Херсонському районі.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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