Зеленський: Одне з головних завдань року - випереджати ворога в якості роботи з дронами

Одним із пріоритетних завдань поточного року є випередження Росії за якістю роботи з дронами, заявив у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"У ранковому селекторі були, як зазвичай, доповіді за всіма напрямами державної роботи. Військові щодо ситуації на фронті, щодо кожного напрямку інтенсивних боїв, розвідка, поточні питання", - заявив Зеленський.

Окрему увагу, за його словами, було приділено тому, що саме робить у військовій сфері держава-агресор і у який спосіб чинить тиск на своїх сателітів.

Як повідомив президент, також обговорювали ситуацію з дронами.

"Питання виробництва, питання постачання, забезпеченості підрозділів. Зрозуміло, що це одне з головних завдань року - випереджати ворога в якості роботи з дронами. Чим успішніші українські дрони від FPV до стратегічних, тим більше життів наших воїнів ми збережемо", - сказав він.