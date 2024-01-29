ХАМАС втратило вбитими і пораненими не менше половини бійців у Газі

Угруповання ХАМАС втратило щонайменше половину своїх бійців за час боїв з Ізраїлем у Секторі Гази, заявив у понеділок військовослужбовцям голова ізраїльського Міноборони Йоав Галлант.

"Ми знищили вже щонайменше чверть терористів ХАМАС. Таку саму їх кількість поранено", - наводить його слова видання The Times of Israel.

Міністр зазначив, що угруповання залишилося без припасів, підкріплень і боєприпасів. Однак Галлант попередив, що Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ще чекають місяці боїв до остаточної перемоги.

Приблизна чисельність ХАМАС становить 20-25 тис. осіб. Наприкінці грудня в ЦАХАЛ безповоротні втрати угруповання оцінювали у 8 тис. осіб.

У понеділок сирени повітряної тривоги спрацювали в Тель-Авіві - уперше більш ніж за місяць. Сигнали про небезпеку з повітря також пролунали в навколишніх містах Рішон-ле-Ціон, Холон і Бат-Ям. Пізніше стало відомо про пуск із Сектора Гази по центральному Ізраїлю щонайменше 10 реактивних снарядів, але постраждалих унаслідок обстрілу немає.

Тим часом, за даними західних ЗМІ, у ніч на понеділок ЦАХАЛ знову почало наступальні дії в місті Газа на півночі анклаву, за кілька тижнів після відведення сил звідти. Схід міста зазнав обстрілу з танків, а західні прибережні райони - вогню ВМС. Також авіаудари зафіксовано в місті Хан-Юніс на півдні анклаву.

Крім того, в ЦАХАЛ повідомили про чергові удари по об'єктах руху "Хезболла" на півдні Лівану поблизу Яруна. До цього військові заявляли, що вели вогонь у відповідь по джерелу запуску реактивних снарядів з ліванської території по Ізраїлю.

У понеділок прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що щонайменше 13 членів Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР) тим чи іншим чином причетні до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Він наголосив, що в навчальних закладах БАПОР учням прищеплювали прагнення "знищити Ізраїль". Також, за його словами, Катар має колосальний вплив на ХАМАС, і що весь світ дивиться на результати посередницьких зусиль Дохи у справі звільнення заручників, які залишаються у ХАМАС.

Зі свого боку глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про скасування запланованих цього тижня зустрічей між працівниками його відомства і главою БАПОР Філіпе Лаззаріні. "Працівники БАПОР брали участь у звірствах 7 жовтня. Лаззаріні має зробити висновки з цього і піти у відставку. Тих, хто підтримує тероризм, тут не шанують", - написав Кац у соцмережі.

Раніше в понеділок телеканал NBC News із посиланням на джерела повідомляв, що Ізраїль, США, Єгипет і Катар на зустрічі в Парижі домовилися про засади нової угоди зі звільнення заручників, які перебувають у Секторі Гази у ХАМАС. Проте, неназваний представник ізраїльської влади заявив The Times of Israel, що слід бути обережним щодо оцінок переговорів, і що "на все ще чекає довгий шлях". Також стало відомо, що глави розвідслужби "Моссад" і загальної служби безпеки "Шин-Бет" заявили посередникам від США, Єгипту і Катару, що, незважаючи на готовність домовлятися про припинення вогню, звільнення палестинських ув'язнених і постачання гумдопомоги в Газу, Ізраїль за жодних обставин не має наміру припиняти військову операцію.

Як повідомила порталу Axios низка американських та ізраїльських джерел, глава Міноборони Ізраїлю Галлант минулого тижня заявив владі США, що не дозволить зводити незаконні ізраїльські аванпости або поселення в Секторі Гази. За даними Axios, Білий дім непокоїть, що створювана Ізраїлем у Секторі Гази буферна зона безпеки завширшки 1 км може бути використана з такою метою.

Неназваний представник влади США заявив The Times of Israel, що раніше Ізраїль запевнив Білий дім у тимчасовому характері буферної зони, яку розформують після повної втрати влади ХАМАС в анклаві. Однак, уточнило джерело, у Вашингтоні не вірять, що Ізраїль погодиться вивести свої сили з цієї зони.

7 жовтня ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. Жертвами атаки стали понад 1,2 тис. осіб, ще 240 осіб було взято в заручники. У відповідь ЦАХАЛ почав військову операцію проти ХАМАС. За заявою МОЗ Гази, 26 тис. 637 осіб в анклаві вже стали жертвами ударів Ізраїлю, за добу загинули ще 215 осіб. Із 7 жовтня 65 тис. 387 осіб дістали поранення. Однак у статистиці МОЗ не розділяють втрати серед цивільного населенням і серед членів палестинських збройних угруповань.