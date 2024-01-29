СБУ заблокувала ще 5 схем для ухилянтів, затримано медиків, жінку-підприємця та барбера

Служба безпеки України повідомляє про ліквідацію ще п'яти незаконних схем для ухилянтів у різних регіонах України, серед затриманих - медики, керівник будівельного підприємства і барбер.

"У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок. Ділки пропонували військовозобов’язаним втекти до Євросоюзу на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ в понеділок.

За інформацією української спецслужби, вартість послуг зловмисників становила від $3 до $10 тис., сума залежала від терміновості та способу втечі.

"Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти нелегальному переправленню за кордон понад 50 потенційних призовників", - інформують в СБУ.

Згідно з повідомленням, у Києві нейтралізовано злочинну групу, до якої входили два посадовці столичних медзакладів та голова місцевої громадської організації. "Фігуранти фабрикували для своїх клієнтів висновки лікарських обстежень щодо наявності у них тяжких діагнозів. Потім фіктивні документи подавали до центру медико-соціальної експертизи для встановлення ухилянтам 2-ї чи 3-ї груп інвалідності", - зазначають у СБУ.

У Чернівцях троє посадовців місцевих лікарень торгували фальшивими медичними довідками про наявність психічних захворювань, а щоб максимально приховати схему, фіктивно оформлювали своїм клієнтам госпіталізацію та виписки після проходження стаціонарного лікування.

У Львові затримано ще одну медпрацівницю, яка продавала підроблені висновки медико-соціальної експертизи про встановлення груп інвалідності.

У Черкаській області викрито директора приватної компанії у сфері будівництва - за хабарі вона сприяла оформленню інвалідності для жінок - потенційних призовників.

Крім того, за інформацією СБУ, на Хмельниччині затримано місцевого барбера, який за гроші організував переправлення ухилятнів до ЄС.

За всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.