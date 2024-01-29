Окупанти обстріляли за добу шість сіл у Чернігівській і Сумській областях, без жертв - ОК "Північ"

Російські окупанти за минулу добу обстріляли села Карповичі, Блешня і Червоний Хутір Новгород-Сіверського району Чернігівської області, а також Вовківку, Рожковичі та Об'єднане Шосткинського району Сумської області, водночас Карповичі потрапили під обстріл двічі, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"Чернігівська область, Семенівська громада: Карповичі – 10 приходів, імовірно міномет 82 мм; 17 приходів, імовірно міномет 120 мм. Блешня – п’ять приходів, імовірно міномет 120 мм. Новгород-Сіверська громада: Красний Хутір – два приходи, ймовірно НАР із гелікоптера. Сумська область, Шосткинський район: Вовківка – два приходи, ймовірно міномет 82 мм. Рожковичі – два приходи, ймовірно НАР з гелікоптера. Об’єднане – два приходи, ймовірно міномет 120 мм", - ідеться у зведенні.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано. Про руйнування не повідомляється. Загалом за добу нараховано сім обстрілів (40 вибухів) із різних видів озброєння.