Події

09:24 29.01.2024

Окупанти обстріляли за добу шість сіл у Чернігівській і Сумській областях, без жертв - ОК "Північ"

1 хв читати
Окупанти обстріляли за добу шість сіл у Чернігівській і Сумській областях, без жертв - ОК "Північ"

Російські окупанти за минулу добу обстріляли села Карповичі, Блешня і Червоний Хутір Новгород-Сіверського району Чернігівської області, а також Вовківку, Рожковичі та Об'єднане Шосткинського району Сумської області, водночас Карповичі потрапили під обстріл двічі, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"Чернігівська область, Семенівська громада: Карповичі – 10 приходів, імовірно міномет 82 мм; 17 приходів, імовірно міномет 120 мм. Блешня – п’ять приходів, імовірно міномет 120 мм. Новгород-Сіверська громада: Красний Хутір – два приходи, ймовірно НАР із гелікоптера. Сумська область, Шосткинський район: Вовківка – два приходи, ймовірно міномет 82 мм. Рожковичі – два приходи, ймовірно НАР з гелікоптера. Об’єднане – два приходи, ймовірно міномет 120 мм", - ідеться у зведенні.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано. Про руйнування не повідомляється. Загалом за добу нараховано сім обстрілів (40 вибухів) із різних видів озброєння.

 

Теги: #північ #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:54 29.01.2024
Окупанти 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу, є поранені - ОВА

Окупанти 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу, є поранені - ОВА

08:39 29.01.2024
Російські війська за минулу добу завдали 126 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області

Російські війська за минулу добу завдали 126 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області

08:31 29.01.2024
Окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів на Харківщині, є руйнування

Окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів на Харківщині, є руйнування

08:12 29.01.2024
У Херсонській області у результаті обстрілів за минулу добу двоє людей дістали поранення

У Херсонській області у результаті обстрілів за минулу добу двоє людей дістали поранення

07:51 29.01.2024
Окупанти атакували Марганецьку громаду Дніпропетровської області

Окупанти атакували Марганецьку громаду Дніпропетровської області

07:48 29.01.2024
Силами ППО знищено чотири ударні БПЛА, окупанти за добу обстрілювали Куцурубську та Очаківську громади

Силами ППО знищено чотири ударні БПЛА, окупанти за добу обстрілювали Куцурубську та Очаківську громади

22:03 28.01.2024
Армія РФ за минулий день обстріляла вісім громад прикордоння Сумської області

Армія РФ за минулий день обстріляла вісім громад прикордоння Сумської області

18:55 28.01.2024
Окупанти атакували Нікополь і Марганець - голова ОВА

Окупанти атакували Нікополь і Марганець - голова ОВА

16:26 28.01.2024
Житель Берислава поранений після атаки безпілотника - ОДА

Житель Берислава поранений після атаки безпілотника - ОДА

11:08 28.01.2024
Через російські обстріли знеструмлено шахту в Донецькій області - Міненерго

Через російські обстріли знеструмлено шахту в Донецькій області - Міненерго

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Якщо підтримку США Україні буде припинено, Європа сама не впорається - Зеленський

Генштаб ЗС України: Сили оборони за добу ліквідували 1070 окупантів

Силами ППО вночі знищено вісім із восьми "Шахедів", які атакували Україну

Генштаб ЗС України: Силами ППО знищено вісім ударних БПЛА з восьми

У Фінляндії відбудеться другий тур президентських виборів

ОСТАННЄ

Якщо підтримку США Україні буде припинено, Європа сама не впорається - Зеленський

У ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення росіянами Табаївки Харківської області

У Чорному морі на чергуванні п'ять ворожих кораблів, із них два носії "Калібрів"

Генштаб ЗС України: Сили оборони за добу ліквідували 1070 окупантів

Силами ППО вночі знищено вісім із восьми "Шахедів", які атакували Україну

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 74 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 26 атак противника

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила сім ракетних і десять авіаударів

Генштаб ЗС України: Силами ППО знищено вісім ударних БПЛА з восьми

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по шести районах скупчення сил противника

29 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА