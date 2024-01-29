Події

08:12 29.01.2024

У Херсонській області у результаті обстрілів за минулу добу двоє людей дістали поранення

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У Херсонській області у результаті обстрілів за минулу добу двоє людей дістали поранення

У Херсонській області через російські обстріли за минулу добу двоє людей дістали поранення, пошкоджено стільникову і радіовежу в Бериславському районі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у понеділок уранці.

"За минулу добу противник здійснив 89 обстрілів, випустивши 390 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків і БПЛА", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію 2 людини дістали поранення", - зазначив Прокудін.

За даними обладміністрації, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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