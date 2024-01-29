Події

07:51 29.01.2024

Окупанти атакували Марганецьку громаду Дніпропетровської області

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Окупанти атакували Марганецьку громаду Дніпропетровської області

Російські окупаційні війська вночі піддали обстрілу з важкої артилерії Марганецьку громаду, без постраждалих, повідомив у понеділок вранці голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Уночі російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району. По одному із сіл ударили з важкої артилерії", - сказано в його телеграм-каналі.

Так само, за інформацією голови ОВА, є інформація про збитий у Синельниківському районі БПЛА противника.

"За уточненими даними, уламки збитого на Синельниківщині безпілотника впали на територію агропідприємства. Побили дах будівлі. Люди цілі", - уточнив Сергій Лисак.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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