РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі до чотирьох із загальним залпом 24 ракети "Калібр" - Сили оборони півдня України

Російський військово-морський флот збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі до 4, їхній сумарний залп "Калібрами" може досягати 24 ракет, повідомляють Сили оборони півдня України.

"Ворог не припиняє маневри корабельного угруповання і системно підвищує рівень напруги. У Чорному морі знову збільшено корабельне угруповання до 11 одиниць і додано на бойове чергування ракетоносії", - йдеться в повідомленні Сил оборони півдня України в телеграм-каналі в неділю.

Як повідомляється, наразі у морі перебувають "два надводних і два підводних ракетоносії. Сумарний залп "Калібрів" водночас може сягати 24 ракет".

"Рівень ракетної загрози - надзвичайно високий", - наголошено в повідомленні.