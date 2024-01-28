Події

11:08 28.01.2024

Через російські обстріли знеструмлено шахту в Донецькій області - Міненерго

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Через російські обстріли знеструмлено шахту в Донецькій області - Міненерго

Унаслідок бойових дій знеструмлено лінії та підстанцію 110 кВ у Донецькій області, унаслідок чого без енергопостачання залишилися шахта та побутові споживачі, повідомило Міністерство енергетики.

Загалом на неділю дефіциту електроенергії немає, стабілізаційні графіки відключень не застосовуються, йдеться в його повідомленні в телеграм-каналі.

За інформацією Міненерго, у резерві три блоки і два корпуси теплоелектростанцій, які будуть під'єднані до мережі в разі потреби.

Обсяг імпорту на поточну добу становить 4000 МВ-год, що майже в 2,7 раза менше за показник суботи. Експорту знову немає.

 

Теги: #шахта #міненерго #обстріли

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