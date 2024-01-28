У Херсонській області в результаті обстрілів за минулу добу одна людина загинула, ще двоє дістали поранення

У Херсонській області через російські обстріли за минулу добу одна людина загинула, ще двоє дістали поранення, пошкоджено стільникову і радіовежу в Бериславському районі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у неділю вранці.

"За минулу добу противник здійснив 102 обстріли, випустивши 451 снаряд, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків і БПЛА. По місту Херсон ворог спрямував 38 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними обладміністрації, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, стільникову і радіовежі в Бериславському районі.