Північна Корея випустила кілька крилатих ракет зі свого східного узбережжя в неділю, повідомили південнокорейські військові, передає агентство Yonhap News Agency в ніч на 28 січня.

"Зміцнюючи наш моніторинг і пильність, наші військові тісно координують свої дії зі Сполученими Штатами, щоб відстежувати додаткові ознаки провокацій Північної Кореї", - йдеться в текстовому повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів, надісланому журналістам.

Підкреслюється, що це другий запуск крилатої ракети Північною Кореєю цього року після того, як у середу вона провела випробування стратегічних крилатих ракет під назвою Pulhwasal-3-31 у напрямку Жовтого моря.

"Експерти заявили, що Pulhwasal-3-31, вочевидь, є крилатою ракетою, здатною нести ядерну зброю, з огляду на те, що номер у її назві ідентичний номеру Hwasan-31, тактичної ядерної боєголовки, яку Північна Корея вперше презентувала в березні 2023 року", - повідомляє Yonhap News Agency.