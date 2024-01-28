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01:24 28.01.2024

США підтримуватимуть українську Формулу миру на міжнародному рівні - Кірбі

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США підтримуватимуть українську Формулу миру на міжнародному рівні - Кірбі

Сполучені Штати Америки "прихильні політиці підтримки ініціатив, що виходять від керівництва України", заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, коментуючи питання щодо можливості мирних переговорів між Києвом і Москвою, повідомляє "Голос Америки" 27 січня.

"Державний департамент опублікував протокол дискусії, яку провів із президентом Володимиром Зеленським держсекретар Ентоні Блінкен. Джейк (Салліван), звичайно ж, там був присутній. Однак вони говорили про важливість продовження глобальної підтримки України і, звичайно, вони також говорили про те, що відбувається на полі бою, про те, як Зеленський бачить усе це. У Давосі Зеленський розповів про свою формулу миру. Таким чином виникла ще одна ідея - спробувати "розкрутити формулу миру" Зеленського на міжнародному рівні", - сказав Кірбі.

Теги: #сша #україна #формула_миру

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