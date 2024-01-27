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21:12 27.01.2024

Ляшко задекларував 764 тис. грн доходів за 2021 рік і 983 тис. грн доходів за 2022 рік

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Ляшко задекларував 764 тис. грн доходів за 2021 рік і 983 тис. грн доходів за 2022 рік

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вказав 764 тис. 283 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2021 рік і 983 тис. 108 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2022 рік.

Зокрема, у 2021 році весь дохід становила заробітна плата - 764 283 грн. Також він вказав у декларації 304,7 тис. грн, 32,3 тис. грн і 64 євро на банківських рахунках.

У 2022 році весь дохід міністра також склала заробітна плата - 983 108 грн, а його дочка задекларувала 10 тис. грн стипендії. Також він вказав у декларації 769,9 тис. грн, 33,6 тис. грн і 59 євро на банківських рахунках.

Згідно з декларацією, Ляшко володіє земельною ділянкою (1,2 тис. кв. м) у Київській області, а дружина - квартирою (110,9 кв. м) у Броварах Київської області та земділянкою (1,2 тис. кв. м) у Київській області.

Крім того, у міністра є автомобіль Skoda Octavia A7 2018 року випуску.

Як повідомлялося, Ляшко задекларував 1,1 млн грн доходів за 2019 рік і задекларував 640 тис. грн доходів за 2020 рік.

 

 

Теги: #ляшко #міністр #декларація

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