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19:53 27.01.2024

Зеленський відзначив комунікацію з партнерами щодо активів РФ: За цей місяць ми наблизилися до вирішення

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Зеленський відзначив комунікацію з партнерами щодо активів РФ: За цей місяць ми наблизилися до вирішення

Президент України Володимир Зеленський відзначив результати комунікації з партнерами щодо російських активів, наголосивши, що "за цей місяць ми наблизилися до рішення, якого потребуємо, яке буде справедливим".

"Усі російські активи – активи самої держави-терориста та повʼязаних з нею осіб, – які є в різних юрисдикціях та заморожені, мають працювати для захисту від російської ж агресії. Вони мають бути конфісковані. І ми робимо все, щоб це рішення було змістовно підготовлено найближчим часом. Дякую кожному й кожній, хто допомагає нам просувати цей механізм відновлення справедливості", - сказав він у своєму відеозверненні в суботу ввечері.

"І звичайно, санкції. Потрібен новий санкційний пакет Євросоюзу, і ми готуємо його. А також готуємо нові кроки, щоб обмежити російську здатність обходити санкції", - наголосив президент.

 

 

 

Теги: #активи #зеленський

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