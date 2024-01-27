Окупанти на Таврійському напрямку проводять по 50 бойових зіткнень щодня - Тарнавський

Окупанти значно збільшили кількість наступальних і штурмових дій - другу добу поспіль ворог проводить по 50 бойових зіткнень щодня, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"У полон за тиждень здалися півтора десятка окупантів. Також ворог протягом семи діб завдав в операційній зоні ОСУВ Таврія 100 авіаударів. Здебільшого це КАБи і більшість із них загарбники скинули на Донецьку область", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Він повідомив, що в п'ятницю, 26 січня, окупанти завдали 2 ракетних удари, із С-300, по Мирнограду та Новогродівці, й загалом здійснили 714 артобстрілів.

"Загальні втрати ворога склали 385 осіб і 21 одиницю військової техніки, не враховуючи БПЛА. Зокрема, 6 танків, 9 ББМ, 3 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки", - зазначив командувач.

Також минулої доби нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів.