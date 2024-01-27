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11:52 27.01.2024

Прокуратура повернула з приватної власності колишнього топпосадовця 65 га земель лісфонду в Черкаській області

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Прокуратура повернула з приватної власності колишнього топпосадовця 65 га земель лісфонду в Черкаській області

Черкаська обласна прокуратура в судовому порядку витребувала 65 га лісового масиву з незаконного володіння колишнього високопосадовця, який до Революції гідності працював главою СБУ і першим віцепрем'єр-міністром України, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Йдеться про 40 земельних ділянок лісогосподарського призначення в адміністративних межах Бобрицької сільської ради Канівського району. Їхня вартість становить понад 1,5 млрд грн. Прокурори встановили факт привласнення земель лісового фонду. Вони виділялися кільком особам, а 2005 року потрапили у власність топпосадовця. Отже, перейшли з державної у приватну власність", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Прокуратура відреагувала на порушення інтересів держави і пред'явила до суду позов про повернення їх державі.

Спір двічі розглядав Верховний Суд.

"Відповідачі за цей час не полишали спроб зберегти незаконно набуте право на землі, які мають належати державі. Вони змінювали кадастрові номери та конфігурацію ділянок. Оскаржували судові рішення та затягували судовий розгляд", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Наприкінці 2022 року за результатами розгляду нової справи Канівський міськрайонний суд Черкаської області задовольнив позов прокуратури. Однак це рішення відповідачі знову оскаржили.

Під час перегляду справи апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення першої інстанції - без змін. Тепер воно набрало законної сили.

Наступним кроком прокуратури стане виконання судового рішення - набуття земель у державну власність в особі Черкаської облдержадміністрації. 

Теги: #земля #повернення #черкаська_область

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