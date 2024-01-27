РФ не готова відмовитися від своїх вимог щодо України та НАТО без рішучої поразки - ISW

Останніми тижнями президент РФ Володимир Путін і кремлівські чиновники дедалі частіше наголошують на тому, що Росія не зацікавлена в чесних переговорах з Україною, а також на тому, що максималістські цілі Росії в Україні залишаються тими самими, і що Путін і далі має на меті свою головну мету - ослабити й демонтувати НАТО, зазначено у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 26 січня.

"Кремль і офіційні особи США відкинули чутки про готовність президента Росії Володимира Путіна брати участь у змістовних переговорах на тлі постійних натяків Кремля на те, що Росія прагне ні до чого іншого, як до цілковитої капітуляції України та Заходу", - зазначається у звіті.

Зазначається, що 25 січня агентство Bloomberg повідомило, що два невстановлені джерела, близькі до Кремля, заявили, що Путін за непрямими каналами дав сигнал високопоставленим чиновникам США, що він відкритий до переговорів, зокрема тих, які передбачають "заходи безпеки" для України. Цей звіт може стосуватися тих самих імовірних зворотних каналів зв'язку, про які газета New York Times наприкінці грудня 2023 року повідомила про передбачувану зацікавленість Путіна в припиненні вогню.

"Російські актори хочуть, щоб Захід створив ідею такого каналу, щоби налякати Україну і представити США як єдиного іншого значущого гравця в Україні, крім Росії. Кремлівські чиновники зазвичай представляють російську війну в Україні як боротьбу проти Заходу, щоб позбавити Україну можливості брати участь у потенційних переговорах і поставити умови, спрямовані на те, щоб переконати Захід ігнорувати центрування інтересів України в будь-яких переговорах", - наголошується у звіті.

Зі свого боку прессекретар Кремля Дмитро Пєсков спростував повідомлення Bloomberg 26 січня, заявивши, що повідомлення про готовність Росії відмовитися від своїх вимог щодо того, щоб Україна не вступала в НАТО, "неправильні" і "не відповідають дійсності".

"Російські вимоги українського "нейтралітету" і мораторію на розширення НАТО завжди були й залишаються одним із головних виправдань Путіна для вторгнення в Україну, і будь-яка гіпотетична поступка щодо цих вимог стане серйозним стратегічним і риторичним відступом з боку Путіна й украй малоймовірно, щоб російський президент розглядав її наразі", - наголошують аналітики.

Водночас заклики Росії до українського "нейтралітету" - це вимоги до України внести поправки до своєї Конституції та скасувати зобов'язання щодо прагнення до членства в НАТО, а також узяти на себе постійне зобов'язання не вступати в НАТО або Європейський Союз (ЄС). Вимоги цього "нейтрального статусу" є постійною метою багаторічних зусиль Путіна щодо вимагання змін в альянсі НАТО, які послаблять альянс до такої міри, що він не зможе стримувати або перемогти майбутню російську агресію в Східній Європі.

"Путін уже давно називає постійний мораторій на розширення НАТО однією з цілей, яка потребуватиме внесення змін до статуту НАТО, що, своєю чергою, зумовить необхідність укладення нового договору між державами-членами і фактично надасть Росії право вето на майбутнє членство в НАТО. Будь-які поступки Кремля за цими вимогами також означатимуть значну поразку Росії, оскільки Путін дедалі частіше використовує публічні виступи, щоб підтвердити, що первісні цілі вторгнення залишаються незмінними, і представити війну в Україні як масштабнішу геополітичну конфронтацію з колективним Заходом", - зазначається у звіті.

Путін навряд чи піде на ці поступки, оскільки він не припинить переслідувати свою мету з контролю над Україною і ослаблення НАТО, якщо не відбудеться рішучої поразки.

"Російські гравці, можливо, симулюють зацікавленість у пропозиції поступок щодо місця України в західних інститутах, намагаючись спонукати Захід до попереджувальних поступок щодо територіальної цілісності України", - уточнили аналітики.

Так, у повідомленнях про відкритість Путіна до переговорів таємними каналами не згадується готовність Росії відмовитися від будь-якої окупованої української території. Російські офіційні особи продовжують вказувати, що максималістські цілі Путіна не виключають анексії Росією окупованих українських територій або додаткових територіальних завоювань в Україні. Вступ України до ЄС і НАТО - це тривалий процес, який не розпочнеться одразу після будь-якої угоди про припинення вогню. Тож Росія може спробувати тимчасово симулювати згоду на ці вимоги, щоб швидше зміцнити контроль над окупованими територіями.

"ISW продовжує вважати, що будь-яке припинення вогню піде на користь Росії, давши їй час зібратися і перегрупуватися для майбутніх наступальних кампаній з метою досягнення тих самих максималістських цілей і подальшого територіального завоювання в Україні. Немає жодних підстав вважати, що Путін не відмовиться від будь-яких зобов'язань, які дають змогу Україні інтегруватися в західні політичні, економічні та військові інститути, поки російські військові можуть реалізовувати його цілі - перешкодити Україні зробити це. Путін уже знехтував попередніми зобов'язаннями Росії, взятими в 1991 і 1994 роках, не порушувати суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом", - наголошують аналітики.

Коментарі Путіна, як і раніше, свідчать про те, що Кремль розглядає розширення НАТО й існування України як незалежної, суверенної держави як екзистенціальну загрозу Росії, яку Росія має усунути силою.