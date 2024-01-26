Події

12:06 26.01.2024

Комплексна система відеоспостереження Києва захищена і не передає інформацію стороннім - КМДА

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Комплексна система відеоспостереження Києва захищена і не передає інформацію стороннім особам, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на керівника цифрової трансформації Києва та заступника голови КМДА Петра Оленича.

"Хочу наголосити, що комплексна система відеоспостереження Києва використовує власну закриту мережу. Це означає, що передача інформації виробнику або іншим стороннім особам неможлива", - наводить слова Оленича пресслужба КМДА в п'ятницю.

Як повідомляється, "система регулярно перевіряється відповідними органами безпеки, працює понад 5 років і жодних таких інцидентів за цей час не зафіксовано".

Теги: #київ #безпека #відеоспостереження

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