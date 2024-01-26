Російські війська за добу 73 рази обстріляли Херсонську область, є один загиблий і поранений - ОВА

Російські війська за добу 73 рази обстріляли Херсонську область, унаслідок чого є один загиблий і поранений з числа місцевих жителів, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у п'ятницю вранці.

"За минулу добу противник здійснив 73 обстріли, випустивши 350 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БПЛА. Ворог здійснив ракетний удар по Херсону, застосувавши балістику. Також по місту спрямував 26 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Прокудін наголосив, що "через російську агресію одна людина загинула, ще одна – дістала поранення".

Зазначають, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, дошкільний навчальний заклад і торговельний центр у Херсоні, стільникову вежу в Бериславському районі.