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16:03 25.01.2024

Сенат Італії схвалив указ про подальше постачання зброї Україні - ЗМІ

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Сенат Італії схвалив указ про подальше постачання зброї Україні - ЗМІ

Верхня палата парламенту Італії (сенат) у середу підтримала указ, що продовжує дозвіл на передання військових активів Україні до 31 грудня 2024 року, відповідно до міжнародних зобов'язань Італії з надання допомоги Києву в протидії російському вторгненню.

Як повідомляє італійське інформагентство ANSA в четвер, указ схвалено 113 голосами, проти проголосували 18 італійських сенаторів, ніхто не утримався. Тепер документ буде передано в нижню палату італійського парламенту, у Палату депутатів.

У повідомленні наголошується, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні непохитна у своєму намірі допомогти Україні. Водночас опозиційний "Рух 5 зірок" (M5S) виступає проти подальшого відправлення зброї Україні.

Теги: #україна #італія #зброя

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