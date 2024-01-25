Події

15:29 25.01.2024

Це не позиція України, щоб українці поверталися з країн ЄС - Стефанішина

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Це не позиція України, щоб українці поверталися з країн ЄС - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина спростовує поширену деякими ЗМІ інформацію про те, що Київ працює з Брюсселем над поверненням українців, які тимчасово перебувають на території країн - членів Європейського Союзу в рамках механізму тимчасового захисту ЄС.

"Однозначно, не є прямою позиція України про те, що українці мають повертатися назад, і тому має скорочуватися будь-яка їм допомога (ЄС). Цього абсолютно немає. Принципова позиція для нас полягає в тому, що громадяни України, які перебувають у Європейському Союзі, повинні мати право на тимчасовий захист", - сказала вона в четвер у Брюсселі, коментуючи на прохання журналістів відповідну інформацію.

Віцепрем'єр-міністр висловила впевненість, що "можливість мати тимчасовий захист має залишатися за будь-яких умов, і в 2025 році, і після нього, і навіть у разі припинення воєнних дій". "Така можливість має залишатися. Інше питання - це фінансові виплати. На жаль, війна триває. Ми маємо визначатися щодо соціальних гарантій, які мають громадяни в кожній країні. Але це не радикальна комунікація, не негативна. Цей діалог (Україна та ЄС) триває", - пояснила Стефанішина.

Теги: #єс #українці

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