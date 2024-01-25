Саміт НАТО у Вашингтоні має зафіксувати прогрес України на шляху до членства - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що саміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні в липні, має зафіксувати прогрес України на шляху до членства в Альянсі, а союзники - запропонувати наступний крок.

Про це вона сказала в четвер у Брюсселі українським журналістам перед початком зустрічей у штаб-квартирі НАТО.

Висловивши впевненість, що саміт у Вашингтоні має зафіксувати виконання Україною ухвалених на Вільнюському саміті рішень, Стефанішина сказала: "Що стосується політичних питань, то президент досить чітко висловився. Питання запрошення (до членства в НАТО) завжди буде на столі доти, доки це рішення не буде ухвалено. Але все, що ми зробили з Вільнюса, зобов'язує союзників запропонувати Україні наступний крок до нашого членства".

Конкретизуючи, що було зроблено на виконання рішень Вільнюса, віцепрем'єр-міністр назвала роботу Ради Україна-НАТО, створення комітетів, формування Річної національної програми. "Уперше за всю нашу історію генеральний секретар окреслив Україні рекомендації на цей рік, які погодили держави-члени. Їх чотири: це фіксація того, що рішення Вільнюса виконано, Україна на треку відповідних трансформацій, узгодження масштабних проєктів у рамках Комплексного пакета допомоги, зокрема з питання сумісності та дорожньої карти сумісності з Альянсом, посилення системи ППО та її сумісність із системами Альянсу, деякі інші проєкти", - деталізувала вона.