На Львівщині від вибуху гранати поранені двоє людей

Двоє людей дістали поранення внаслідок вибуху гранати в місті Червоноград у Львівській області в четвер, повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції, повідомлення про вибух із постраждалими надійшло близько 6:30. "Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження внаслідок вибуху отримали двоє мешканців райцентру віком 25 та 27 років - вони госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, вибух стався біля міського кладовища внаслідок необережного поводження з ручною гранатою. Постраждалі стверджують, що вони знайшли гранату.

За зазначеним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 264 (необережне зберігання вогнепальної зброї або боєприпасів) Кримінального кодексу України.