НАБУ оголосило в розшук трьох підозрюваних у справі завдання збитків "Укренерго"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук трьох учасників схеми заволодіння електроенергією НЕК "Укренерго".

Згідно з повідомленням на сайті відомства, йдеться про організатора схеми Михайла Кіпермана (бізнес-партнер Ігоря Коломойського), голову правління "Банк Альянс" Юлію Фролову та ексначальника департаменту адміністратора розрахунків "Укренерго" Дмитра Кондрашова.

Як повідомлялося, НАБУ і САП 11 січня 2024 року оголосили про викриття схеми заволодіння ТОВ "Юнайтед Енерджі" електроенергією "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів, унаслідок якої збитки НЕК становили понад 716 млн грн.

За їхніми даними, у березні 2022 року "Юнайтед Енерджі" закупила в "Укренерго" е/е на суму понад 716 млн грн. Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а виручені кошти вивели на рахунки підконтрольної зарубіжної компанії. НАБУ стверджує, що гроші за поставлену е/е "Укренерго" так і не отримало, також НЕК було відмовлено в погашенні заборгованості банком-гарантом ("Банк Альянс").

"Юнайтед Енерджі", яке ЗМІ пов'язують із бізнесменом Ігорем Коломойським, зареєстровано в Києві в лютому 2018 року. Його власником зазначено Андрія Короткевича-Лещенка.

У свою чергу "Укренерго" надала своє пояснення суті спору з трейдером: у березні 2022 року, коли Україна перебувала на початку повномасштабного російського вторгнення, "Юнайтед Енерджі", скориставшись цими обставинами, споживала не придбану е/е і не заплатила НЕК за створений небаланс.

Сума боргу перед "Укренерго" на той момент становила 1,7 млрд грн, при цьому банк-гарант не забезпечив виплату компанії фінансової гарантії.

НЕК зазначає, що їй на сьогодні вже вдалося стягнути з трейдера і банку 600 млн грн боргу, а ще 1,1 млрд грн з урахуванням штрафів "Укренерго" намагається стягнути в судовому порядку.

Компанія також зазначила, що колишній співробітник "Укренерго", згадуваний у повідомленні НАБУ, як і всі співробітники компанії, тоді працював у критичних умовах - у процесі облаштування робочих місць в евакуації або бомбосховищах, "і це могло призвести до певного уповільнення процесів".

"Наскільки це може бути кваліфіковано як вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК, має вирішити суд", - наголосила "Укренерго".