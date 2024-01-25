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11:20 25.01.2024

СБУ відкрила справу за фактом падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ

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СБУ відкрила справу за фактом падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

"Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака ПКС РФ Іл-76 у Бєлгородській області, розслідування здійснюється за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі СБУ в четвер.

Наразі, за інформацією української спецслужби, проводиться комплекс заходів для встановлення всіх обставин падіння літака. Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, вранці в середу, 24 січня, під російським Бєлгородом упав літак Іл-76, на борту якого, за повідомленнями російських ЗМІ, могли перебувати українські військовополонені.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що не мають достовірної інформації про те, хто саме перебував на борту російського літака Іл-76, і вважають, що ситуація може свідчити про умисні дії Росії, спрямовані на створення загрози життю та безпеці полонених.

У ГУР підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся.

У ГУР наголосили, що, зі свого боку, Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну, і російські полонені військовослужбовці були вчасно доставлені на обумовлену точку для обміну, де вони перебували в безпеці. "Водночас українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилося в минулому. Україна не була поінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених", - заявили в розвідці.

Теги: #сбу #іл_76 #кримінальна_справа

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