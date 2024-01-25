Війська РФ за добу завдали по Україні 6 ракетних і 97 авіаударів - Генштаб

Ворог завдав 6 ракетних і 97 авіаційних ударів, здійснив 121 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомив Генштаб Збройних сил України станом на 06.00 четверга.

Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 14 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 11 ворожих дронів.

Авіаційних ударів зазнали: Земляний Яр, Зибине, Красне Перше, Табаївка, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Часів Яр, Предтечине, Семенівка, Авдіївка, Північне, Максимільянівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Старомайорське, Рівнепіль Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Качкарівка, Республіканець, Червоний Маяк, Зміївка, Новоберислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - підкреслюється у зведенні.