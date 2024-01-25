Події

00:14 25.01.2024

У Харкові оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетних обстрілів 23 січня

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У Харкові оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетних обстрілів 23 січня

Четвер, 25 січня, у Харкові оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних обстрілів, здійснених російськими окупаційними військами протягом 23 січня, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Ракетні обстріли 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові за весь час повномасштабної війни. У зв'язку з чим сьогодні в місті оголошується день жалоби", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.
 

Теги: #жалоба #україна #харків

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