Зеленський привітав рішення комітету Сенату США щодо конфіскації російських активів

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення сенатського комітету США щодо конфіскації російських активів.

"Є важливе рішення сенатського комітету США щодо конфіскації російських активів, повністю справедливий крок. Росія має відчувати реальну ціну агресії", - сказав він у відеозверненні в середу.

"Ми вдячні всім, хто допомагає пошуку, заморожуванню та конфіскації активів російської держави та пов'язаних із нею осіб", - зазначив Зеленський.

Комітет Сенату США 24 січня схвалив законопроєкт, який допоможе створити умови для конфіскації російських активів і передачі їх Україні для відновлення.

20 членів комітету підтримали "Акт відновлення економічного процвітання та можливостей (REPO) для українців".