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23:30 24.01.2024

Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні збиття літака ІЛ-76 під Бєлгородом

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Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні збиття літака ІЛ-76 під Бєлгородом

 Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння російського військово-транспортного літака ІЛ-76 під Бєлгородом, заявив президент Володимир Зеленський.

"Викликав Умєрова, Залужного, Шапталу, Буданова і Малюка - доповіли про ситуацію з літаком і обміном. Очевидно, що росіяни грають із життями українських полонених, із почуттями рідних і з емоціями нашого суспільства", - заявив він у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, "потрібно встановити всі чіткі факти - настільки, наскільки це можливо, враховуючи, що падіння літака сталося на російській території - поза нашим контролем".

"Факти - це головне слово зараз", - наголосив президент.

Глава держави також повідомив, що заслухав сьогодні Головкома і Генштаб щодо застосування Повітряних сил.

"ГУР займається з'ясуванням долі всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. І я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів про наявні дані в Україні. Наша держава наполягатиме на міжнародному розслідуванні", - заявив він.

Як повідомлялося, вранці в середу, 24 січня, під російським Бєлгородом упав літак ІЛ-76, на борту якого, за повідомленнями російських ЗМІ, могли перебувати українські військовополонені.

Теги: #україна #іл_76 #зеленський

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