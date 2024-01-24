Шмигаль закликав уряд Словаччини зняти односторонні обмеження на імпорт української агропродукції

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у розмові зі словацьким колегою Робертом Фіцо закликав уряд Словаччини зняти односторонні обмеження на імпорт української агропродукції.

"В аграрній сфері наголосив пану Фіцо, що односторонні заборони на імпорт української аграрної продукції є не прагматичним і непотрібним інструментом. Наш уряд запровадив процедуру верифікації та погодження експорту окремих сільськогосподарських груп товарів до низки держав ЄС, зокрема до Словаччини. Це той крок назустріч, який зробила Українка до наших європейських сусідів. І тепер ми очікуємо кроків у відповідь. Тому закликав уряд Словаччини зняти односторонні обмеження на імпорт", - сказав Шмигаль на брифінгу за результатами зустрічі з Фіцо в середу в Ужгороді.

Сторони також обговорили потенціал співпраці в енергетичній сфері, зокрема домовилися прискорити реконструкцію міждержавного електричного інтерконектора Мукачево-Вельке Капушани.

Крім того, Шмигаль запропонував оператору газотранспортної системи Словаччини продовжити використання підземних сховищ газу в Україні.

Серед іншого, коментуючи нафтові питання, прем'єр зазначив, що Україна отримала пропозицію від словацького оператора "Славнефть", деталі якої буде повідомлено пізніше.