На підприємство в Дніпрі впали уламки збитих ракет, поранено мирного жителя - ОВА

Одна людина зазнала травм і була госпіталізована внаслідок падіння уламків збитих ракет на територію підприємства в м. Дніпро в середу, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Поранений 38-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма, контузія та перелом. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Є пошкодження будівлі та техніки", - написав Лисак у телеграмі.

За його словами, військовослужбовці Повітряного командування "Схід" збили дві ракети в небі над Дніпровським районом.