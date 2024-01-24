У ГУР підтвердили, що сьогодні готували обмін полоненими між Росією та Україною

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив, що в середу, 24 січня, готували обмін полоненими між Росією та Україною.

"Але я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається", - сказав він у коментарі "Радіо Свобода".

За словами Юсова, озвучену російською стороною інформацію про те, що військовополонені могли перебувати в літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, наразі перевіряють.