Події

14:19 24.01.2024

У ГУР підтвердили, що сьогодні готували обмін полоненими між Росією та Україною

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У ГУР підтвердили, що сьогодні готували обмін полоненими між Росією та Україною

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив, що в середу, 24 січня, готували обмін полоненими між Росією та Україною.

"Але я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається", - сказав він у коментарі "Радіо Свобода".

За словами Юсова, озвучену російською стороною інформацію про те, що військовополонені могли перебувати в літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, наразі перевіряють.

Теги: #іл_76 #гур_мо

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