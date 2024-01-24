Міносвіти, Мінцифри та Фонд Зеленської запустили "Коаліцію девайсів" для українських учнів і вчителів

Міністерство освіти і науки України спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Фондом Олени Зеленської запустили "Коаліцію девайсів" для українських учнів і вчителів.

"23 січня в Лондоні на базі Європейського банку реконструкції та розвитку запустили роботу "Коаліції девайсів", - ідеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

Зазначено, що "Коаліція девайсів" - це об'єднання організацій, бізнесу, урядів і меценатів, що забезпечує комп'ютерною технікою українських учнів і вчителів, які змушені провадити освітній процес в онлайн-режимі.

Згідно з повідомленням, мета заходу - мобілізувати партнерів, щоб задовольнити критичну потребу в техніці для навчання та надати учням і вчителям рівний доступ до освітнього процесу в громадах, які найбільше постраждали від війни.

"Через повномасштабну війну сфера освіти має багато викликів. Один із них - забезпечити якісне онлайн-навчання для дітей, які не мають змоги навчатися офлайн. Зараз це понад 1,9 млн дітей. Понад 330 тисяч із них не мають доступу навіть до дистанційного навчання через відсутність техніки - ноутбука, планшета або смартфона", - сказав віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

У Міносвіти повідомили про перші домовленості - понад 50 тис. пристроїв, які передають у рамках "Коаліції девайсів" від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Education Cannot Wait, Міністерства економіки та інновацій Литви та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

"Мета коаліції цьогоріч - закрити критичну потребу в девайсах для дітей і вчителів із 10 областей, у яких переважає дистанційне навчання. Зараз критична потреба ноутбуків становить понад 96 тисяч пристроїв для дітей і понад 29 тисяч для вчителів", - ідеться в повідомленні.