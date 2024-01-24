Події

10:27 24.01.2024

Унаслідок авіаудару по Бериславу у вівторок загинув чоловік - голова ОВА

1 хв читати

У вівторок увечері в Бериславі Херсонської області російські окупанти скинули на житловий будинок керовану авіабомбу, унаслідок чого загинув 47-річний чоловік, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Стало відомо про ще одного загиблого через вчорашні російські авіаудари. У Бериславі травми, несумісні з життям, отримав 47-річний місцевий житель. Увечері на будинок, у якому він перебував, окупанти скинули керовану авіабомбу", - написав Прокудін у телеграм-каналі в середу.

 

Теги: #обстріли #берислав

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:27 24.01.2024
Росіяни за добу здійснили 48 ракетних і 112 авіаударів, також 73 обстріли з РСЗВ - Генштаб

Росіяни за добу здійснили 48 ракетних і 112 авіаударів, також 73 обстріли з РСЗВ - Генштаб

09:25 24.01.2024
Окупанти обстріляли Нікополь, Марганець і Марганецьку громаду

Окупанти обстріляли Нікополь, Марганець і Марганецьку громаду

09:14 24.01.2024
Росіяни обстріляли п'ять громад Сумської області

Росіяни обстріляли п'ять громад Сумської області

00:02 24.01.2024
В Офісі генпрокурора уточнили кількість жертв і поранених унаслідок російського обстрілу у вівторок вранці

В Офісі генпрокурора уточнили кількість жертв і поранених унаслідок російського обстрілу у вівторок вранці

21:22 23.01.2024
Костін: Уже відомо про 19 загиблих унаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів, понад 120 людей поранено

Костін: Уже відомо про 19 загиблих унаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів, понад 120 людей поранено

18:10 23.01.2024
Окупанти завдали авіаудару по житловому будинку на Херсонщині, загинуло двоє людей - голова ОВА

Окупанти завдали авіаудару по житловому будинку на Херсонщині, загинуло двоє людей - голова ОВА

15:14 23.01.2024
Унаслідок ранкових ударів по Харкову 5 людей загинули, 57 травмовано

Унаслідок ранкових ударів по Харкову 5 людей загинули, 57 травмовано

13:30 23.01.2024
Зеленський: Черговий російський ракетний удар - це свідомий терор проти цивільних

Зеленський: Черговий російський ракетний удар - це свідомий терор проти цивільних

11:29 23.01.2024
Унаслідок ракетних ударів по Харкову три людини загинули і 42 дістали поранення - уточнені дані

Унаслідок ракетних ударів по Харкову три людини загинули і 42 дістали поранення - уточнені дані

11:19 23.01.2024
Інформація про одного загиблого в Києві не підтвердилася, загалом постраждали 18 осіб - Попко

Інформація про одного загиблого в Києві не підтвердилася, загалом постраждали 18 осіб - Попко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російський ІЛ-76 був збитий на зльоті - джерело

У ЗСУ повідомляють про падіння російського літака з ракетами С-300 у Бєлгородській області РФ - ЗМІ

Літак із 65 українськими військовополоненими розбився біля Бєлгорода, повідомляють росЗМІ

Моніторинг з боку влади інформації у вітчизняних ЗМІ важливий і має бути - Карандєєв

Між ЗСУ та окупантами за добу відбулося 56 бойових зіткнень, найбільше на мар'їнському та авдіївському напрямках - Генштаб

ОСТАННЄ

Карандєєв вважає логічним повернення Держкіно у сферу управління Мінкультури

Російський ІЛ-76 був збитий на зльоті - джерело

СБУ повідомила про підозру гендиректору найбільшої ракетної корпорації РФ

У ЗСУ повідомляють про падіння російського літака з ракетами С-300 у Бєлгородській області РФ - ЗМІ

З-за кордону не повертаються менше ніж 1% діячів культури, кому видано дозвіл на виїзд, - Карандєєв

Літак із 65 українськими військовополоненими розбився біля Бєлгорода, повідомляють росЗМІ

Бронювання військовозобов'язаних діячів культури, які не є працівниками стратегічних закладів, не здійснюється - Карандєєв

Інформація про нібито виплату винагороди за обмін ламп розжарювання є "фейком" - "Укрпошта"

Міносвіти, Мінцифри та Фонд Зеленської запустили "Коаліцію девайсів" для українських учнів і вчителів

Завершено розслідування за підозрою колишнього нардепа Микитася в заволодінні коштами Міноборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА