Унаслідок авіаудару по Бериславу у вівторок загинув чоловік - голова ОВА

У вівторок увечері в Бериславі Херсонської області російські окупанти скинули на житловий будинок керовану авіабомбу, унаслідок чого загинув 47-річний чоловік, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Стало відомо про ще одного загиблого через вчорашні російські авіаудари. У Бериславі травми, несумісні з життям, отримав 47-річний місцевий житель. Увечері на будинок, у якому він перебував, окупанти скинули керовану авіабомбу", - написав Прокудін у телеграм-каналі в середу.