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11:34 23.01.2024

У Чорному морі перебувають 10 російських кораблів, зокрема два ракетоносії - ВМС ЗСУ

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У Чорному морі перебувають 10 російських кораблів, зокрема два ракетоносії - ВМС ЗСУ

У Чорному морі перебувають 10 російських кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 14 ракет, повідомляє командування Військово-Морських сил Збройних сил України у фейсбуці.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили чотири судна в бік Азовського моря та 18 суден у бік Чорного моря, з яких вісім продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Зазначається, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

 

Теги: #вмс_зсу

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