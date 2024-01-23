Столтенберг офіційно оголосив про наймасштабніші навчання НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував наймасштабніші з часів холодної війни навчання союзників "Непохитний захисник" (Steadfast defender) за участю близько 90 тис. військовослужбовців усіх країн-членів альянсу і кандидата в члени Швеції.

Офіційне оголошення генсек зробив у вівторок у Брюсселі в штаб-квартирі альянсу.

"Цього тижня ми побачимо початок навчань "Непохитний захисник" - найбільших навчань НАТО за останні десятиліття, у яких беруть участь близько 90 тис. військовослужбовців. Ці навчання за статтею 5 (Договору НАТО) є явною демонстрацією трансатлантичної єдності та сили, а також нашої рішучості продовжувати робити все необхідне для захисту та оборони одне одного", - сказав Столтенберг.

За його словами, це охоплює забезпечення альянсу необхідними можливостями, зокрема амуніції.

Генсек наголосив, що в такий спосіб альянс робить усе, щоб "виключити будь-яку можливість для прорахунків або непорозумінь у Москві щодо нашого захисту кожного дюйма території НАТО". "Поки ми це робимо, нападу на НАТО не буде", - вважає Столтенберг.