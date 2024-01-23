У Києві внаслідок ракетного удару пошкоджено цивільну інфраструктуру, на місці працюють правоохоронці - поліція

У Києві внаслідок російського ракетного удару вранці у вівторок, 23 січня, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та житлових будинків, повідомляє Національна поліція України.

"Є пошкодження обʼєктів цивільної інфраструктури, житлових будинків та авто у Святошинському, Соломʼянському та Печерському районах. Потерпілим надають всю необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що правоохоронці спільно з рятувальниками та лікарями продовжують працювати на місцях події.

Інформацію буде оновлено.